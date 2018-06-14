Подробиці візиту поки не повідомляються
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завтра з робочим візитом відвідає Тернопільську область. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
"15 червня 2018 прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні на засіданні уряду Гройсман заявив, що бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки.
"Після введення електронних чеків бізнес може заощадити близько 2 млрд гривень на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитися від "касово-апаратного рабства", - заявив Гройсман.