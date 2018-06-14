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Гройсман завтра з робочим візитом відвідає Тернопільську область

НовиниПолітика    14.06.2018 - 10:26
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Подробиці візиту поки не повідомляються

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завтра з робочим візитом відвідає Тернопільську область. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

"15 червня 2018 прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на засіданні уряду Гройсман заявив, що бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на електронні чеки.

"Після введення електронних чеків бізнес може заощадити близько 2 млрд гривень на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців "на голку". Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитися від "касово-апаратного рабства", - заявив Гройсман.

Парубій перебуватиме з робочим візитом у Великобританії 12-15 червня
Теги публікації: Володимир Гройсман, Тернопольская область, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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