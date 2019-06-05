Гройсман: своевременное внедрение рынка электроэнергии не имеет альтернативы

Владимир Гройсман (фото: РБК-Украина)

Кабмин принял два постановления для запуска нового рынка электроэнергии

Своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе "О рынке электрической энергии". Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

Как известно, на сегодняшнем заседании Кабмин принял два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам".

"У правительства есть только одна возможность – исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", - прокомментировал Гройсман.

Он считает, что принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения.

"Решение, которое сейчас будет принимать правительство – ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии", - добавил премьер.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году.

Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

13 мая Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется в срок, и добавил, что новации не должны приводить к повышению цен на электроэнергию для населения.