Гройсман: своєчасне впровадження ринку електроенергії не має альтернативи

Володимир Гройсман (фото: РБК-Україна)

Кабмін прийняв дві постанови для запуску нового ринку електроенергії

Своєчасне впровадження нового ринку електроенергії не має альтернативи, оскільки дата запуску прописана в законі "Про ринок електричної енергії". Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає РБК-Україна.

Як відомо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін прийняв дві постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії – "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами"

"В уряду є тільки одна можливість – виконати норми закону і ввести ринок електроенергії з 1 липня. Цей законопроект напрацьовувався в парламенті і відповідає всім європейським і світовим нормам", - прокоментував Гройсман.

Він вважає, що прийняті постанови спрямовані на недопущення зростання ціни на електроенергію для населення.

"Рішення, яке зараз будэ приймати уряд – запровадити механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором для того, щоб не допустити зростання ціни електроенергії", - додав прем'єр.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019-го. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", прийнятим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

13 травня Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується в термін, і додав, що новації не повинні приводити до підвищення цін на електроенергію для населення.