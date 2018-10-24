Гройсман: среднесуточные поступления от таможни превысили 1,7 млрд гривен

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман рассказал о результатах борьбы с контрабандой на таможне

После усиления мер по борьбе с контрабандой среднесуточные поступления от таможни в октябре выросли до 1,76 млрд гривен. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после внедрения усиленных мер борьбы с контрабандой поступления от таможни выросли с 1,33 до 1,76 млрд гривен в день. Гройсман также подчеркнул, что на сегодня 7 международных пунктов пропуска обустраивают сканирующими системами.

Фото: отчет правительства за 9 месяцев 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украину предлагает наказывать на срок от 3 до 15 лет лишения свободы за товарную контрабанду в зависимости от ее размеров. Вместе с введением уголовной ответственности за контрабанду товаров Кабмин предлагает передать подследственность таких дел от СБУ органам Национальной полиции.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что украинский бюджет из-за контрабандных схем на таможне теряет до 105 млрд гривен в год. Это больше 10% всего бюджета страны.