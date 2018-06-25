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Интервью

Аваков: бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год

НовостиПолитика    25.06.2018 - 10:37
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

С начала года невыполнение плановых поступлений таможни достигло 20 млрд гривен

Украинский бюджет из-за контрабандных схем на таможне теряет 105 млрд гривен в год. Об этом в Facebook сообщил министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По самым скромным подсчетам экспертов, которых мы с премьером собирали - даже в осторожном варианте - потери от полутора десятка контрабандных схем составляют - 105 миллиардов гривен в год", - сообщил Аваков.

Он также отметил, что это больше 10% всего бюджета страны.

"Больше бюджета Министерства обороны, к примеру (82 миллиарда), или бюджета МВД (60 миллиардов со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧСниками и другими)", - добавил Аваков.

Он также подчеркнул, что за 5 месяцев 2018 года таможня не выполнила плановые поступления на 20 млрд гривен.

 

Побуду немного капитаном очевидность. Несколько слов о контрабандистах - милых, улыбчивых - плоть от плоти народной,...

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 24 червня 2018 р.

 

Напомним, на прошлой неделе в Украине стартовал эксперимент по борьбе с контрабандой на таможне.  

 

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Теги публикации: контрабанда, таможня, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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