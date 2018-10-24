Гройсман: середньодобові надходження від митниці перевищили 1,7 млрд гривень

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман розповів про результати боротьби з контрабандою на митниці

Після посилення заходів по боротьбі з контрабандою середньодобові надходження від митниці в жовтні зросли до 1,76 млрд гривень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після впровадження посилених заходів боротьби з контрабандою надходження від митниці зросли з 1,33 до 1,76 млрд гривень на день. Гройсман також підкреслив, що на сьогодні 7 міжнародних пунктів пропуску облаштовують скануючи системами.

Фото: звіт уряду за 9 місяців 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує карати на строк від 3 до 15 років позбавлення волі за товарну контрабанду в залежності від її розмірів. Разом з введенням кримінальної відповідальності за контрабанду товарів Кабмін пропонує передати підслідність таких справ від СБУ органам Національної поліції.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що український бюджет через контрабандні схеми на митниці втрачає до 105 млрд гривень на рік. Це більше 10% всього бюджету країни.