Гройсман созывает брифинг после заявлений Зеленского

Фото: Владимир Гройсман с министрами (РБК-Украина)

Зеленский после инаугурации призвал Кабмин уйти в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман созывает журналистов на брифинг, который состоится в понедельник, 20 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Известно, что брифинг начнется в 17:00 в Доме правительства (вул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд). Вход для журналистов - по аккредитации и по редакционным удостоверениям.

Отметим, что сегодня утром после церемонии инаугурации в ходе своей речи Владимир Зеленский Зеленский обратился к Кабинету министров с призывом подать в отставку. Он заявил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

Он подчеркнул, что не понимает правительство, "который только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать: "Это не правда. Вы можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях", - заявил Зеленский.

Кроме того, на церемонии инаугурации новоизбранный президент объявил о роспуске Верховной рады. Ранее в парламенте объявили об отсутствии коалиции, поскольку "Народный фронт" - вторая по численности фракция вышла из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.