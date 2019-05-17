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Гройсман назвал сроки работы нынешних Рады и Кабмина

Новости » Выборы 2019    17.05.2019 - 11:02
Гройсман назвал сроки работы нынешних Рады и Кабмина
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер призвал Раду сформировать объединяющую общую повестку дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нынешние Верховная рада Украины и Кабинет министров будут работать до следующих парламентских выборов, которые состоятся осенью 2019 года. Об этом он сказал в ходе заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава правительства призвал парламентариев сформировать объединяющий общий порядок дня.

Гройсман назвал сроки работы нынешних Рады и Кабмина

"Украинский парламент и правительство будут работать до следующих парламентских выборов. Я призываю - давайте вместе сформируем общую повестку дня, которая будет нас объединять. Пришло время дать возможность конкуренции на политической арене", - отметил премьер.

Напомним, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении работы коалиции. Теперь у нардепов есть месяц для того, чтобы сформировать новую коалицию.

Как писало РБК-Украина ранее, появились первые рейтинги партий после президентских выборов. Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, в них были бы готовы принять участие около 80% граждан. По данным опроса, на сегодняшний день 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.

Добавим также, глава парламентского комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции НФ Сергей Пашинский заявил, что партия "Народный фронт" сегодня продолжает вести консультации о своем политическом будущем.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Кабинет Министров УкраиныВладимир ГройсманВерховная Рада
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