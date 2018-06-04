Гройсман скликав термінову нараду у Кабміні

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради у парламенті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман скликав термінову нараду у Кабінеті міністрів. Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я прошу дозволити мені відбути на термінову нараду до Кабінету міністрів", - заявив Кириленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава уряду планує у понеділок провести зустрічі з представниками фракцій Верховної ради для обговорення прийняття законопроекту "Про Антикорупційний суд".

Відзначимо, що раніше прем'єр заявив про готовність піти у відставку в разі, якщо законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" не буде прийнятий.

Варто також відзначити, що раніше джерела РБК-Україна в уряді повідомляли, що Верховна рада України на наступному тижні може з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.