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Гройсман скликав термінову нараду у Кабміні

НовиниПолітика    04.06.2018 - 12:55
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради у парламенті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман скликав термінову нараду у Кабінеті міністрів. Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я прошу дозволити мені відбути на термінову нараду до Кабінету міністрів", - заявив Кириленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава уряду планує у понеділок провести зустрічі з представниками фракцій Верховної ради для обговорення прийняття законопроекту "Про Антикорупційний суд".

Відзначимо, що раніше прем'єр заявив про готовність піти у відставку в разі, якщо законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" не буде прийнятий.

Варто також відзначити, що раніше джерела РБК-Україна в уряді повідомляли, що Верховна рада України на наступному тижні може з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Данилюк заявив про підготовку підґрунтя для його відставки Данилюк поскаржився на Гройсмана послам G7
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, В'ячеслав Кириленко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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