Гройсман сегодня с рабочим визитом посетит Данию

Гройсман примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине

Премьер-министр Украины сегодня с рабочим визитом посетит Данию. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с рабочим визитом в Королевство Дания. В течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что основным событием визита станет Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на конференции в Копенгагене обсудят агрессию РФ в Украине.