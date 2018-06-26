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Гройсман сегодня с рабочим визитом посетит Данию

НовостиПолитика    26.06.2018 - 09:08
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине

Премьер-министр Украины сегодня с рабочим визитом посетит Данию. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с рабочим визитом в Королевство Дания. В течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что основным событием визита станет Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на конференции в Копенгагене обсудят агрессию РФ в Украине.

 

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Теги публикации: Владимир Гройсман, Копенгаген, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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