Вопрос об отставке министра финансов возник после того, как Данилюк написал письмо послам G7

Председатель правительства Владимир Гройман сейчас определяется относительно того, являются ли действия министра финансов Украины Александра Данилюка совместимыми с его должностью. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Это произошло перед официальным визитом председателя правительства в Брюссель. Представление на назначение заместителя (Данилюка - ред.) Найдийшла в секретариат Кабинета министров во вторник. В среду произошел этот инцедент. А в четвертых, обсуждая эту ситуацию, он направляет письмо к международным партнерам. Премьер едет с политическим диалогом в ЕС, есть целый ряд политических вопросов. Мы приезжаем, а нам говорят, что ваш министр написал письмо, мол, и там плохо, и здесь", - рассказал Саенко.

По его словам, вопрос об отставке министра финансов возник после того, как Данилюк написал письмо послам G7.

"Мы собрали, конечно, совещание министров, на котором Данилюк признал направление этого письма (послам G7- ред.) как свою ошибку. Сказал, что действовал эмоционально. Поэтому сейчас премьер определяется, совместимы такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве в качестве министра финансов. Я думаю, что сейчас премьер-министр будет определяться", - заявил Саенко

Напомним, в Украине создано 705 объединенных территориальных общин. Они существуют почти во всех областях и их количество будет расти.

