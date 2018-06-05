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Гройсман вирішуєчи залишити Данилюка в уряді, - міністр

НовиниПолітика    05.06.2018 - 01:15
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Питання про відставку міністра фінансів виник після того, як Данилюк написав лист послам G7

Голова уряду Володимир Гройман зараз визначається щодо того, чи є дії міністра фінансів України Олександра Данилюка сумісними з його посадою. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Це сталося перед офіційним візитом голови уряду в Брюссель. Подання на призначення заступника (Данилюка - ред.) Найдийшла в секретаріат Кабінету міністрів у вівторок. У середу стався цей інцедент. А в четвертих, обговорюючи цю ситуацію, він направляє лист до міжнародним партнерам. Прем'єр їде з політичним діалогом в ЄС, є цілий ряд політичних питань. Ми приїжджаємо, а нам кажуть, що ваш міністр написав листа, мовляв, там погано, і тут", - розповів Саєнко.

За його словами, питання про відставку міністра фінансів виник після того, як Данилюк написав лист послам G7.

"Ми зібрали, звичайно, нараду міністів, на якій Данилюк визнав направлення цього листа (послам G7 - ред.) як свою помилку. Сказав, що діяв емоційно. Тому зараз прем'єр визначається, чи сумісні такі дії Данилюка з його перебуванням в уряді в якості міністра фінансів. Я думаю, що зараз прем'єр-міністр буде визначатися", - заявив Саєнко

Нагадаємо, в Україні створено 705 об'єднаних територіальних громад. Вони існують майже у всіх областях і їх кількість буде зростати.

Стало відомо, про що говорили міністри на нараді у Гройсмана Гройсман скликав термінову нараду у Кабміні
Теги публікації: Володимир Гройсман, Олександр Данілюк, Олександр Саєнко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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