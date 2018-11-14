Гройсман просит Раду принять бюджет-2019 на следующей пленарной неделе

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Принятие бюджета до 1 декабря откроет доступ к средствам МВФ, Евросоюза и Всемирного банка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит Верховную раду принять бюджет-2019 во втором чтении на следующей пленарной неделе - с 20 по 23 ноября. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил важность принятия бюджета до 1 декабря и подчеркнул, что это откроет доступ к ресурсам Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка. Он также добавил, что в законопроекте сохранены все приоритеты.

"Около 210 млрд выделяется на финансирование армии, повышение зарплат сфере блока безопасности. Минимальная зарплата здесь достигнет 10 тысяч гривен. Сохраняем финансирование программ по медицине, образованию. Повысим зарплаты научно-педагогическим работникам. Продолжим программы дорожного строительства. Сохраняем децентрализацию, местные бюджеты получат плюс 41 млрд гривен", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило проект закона о государственном бюджете на 2019 год для рассмотрения во втором чтении.

Накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября.