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Гройсман просить Раду прийняти бюджет-2019 наступного пленарного тижня

Новини » Політика    14.11.2018 - 12:44
Гройсман просить Раду прийняти бюджет-2019 наступного пленарного тижня
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прийняття бюджету до 1 грудня відкриє доступ до коштів МВФ, Євросоюзу і Світового банку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман просить Верховну раду ухвалити бюджет-2019 у другому читанні наступного пленарного тижня - з 20 по 23 листопада. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман відзначив важливість прийняття бюджету до 1 грудня і підкреслив, що це відкриє доступ до ресурсів Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку. Він також додав, що в законопроекті збережено всі пріоритети.

"Близько 210 млрд виділяється на фінансування армії, підвищення зарплат сфері безпекового блоку. Мінімальна зарплата тут досягне 10 тисяч гривень. Зберігаємо фінансування програм по медицині, освіті. Підвищимо зарплати науково-педагогічним працівникам. Продовжимо програми дорожнього будівництва. Зберігаємо децентралізацію, місцеві бюджети отримають плюс 41 млрд гривень", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду у другому читанні.

Напередодні спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада.

 

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Теми: Бюджет-2019
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