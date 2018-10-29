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Гройсман прокомментировал курс гривны к доллару в госбюджете-2019

Новости » Финансы    29.10.2018 - 10:28
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер напомнил, что в этом году курс пока что даже ниже прогнозируемого

Премьер-министр Владимир Гройсман считает реальным курс гривны к доллару на уровне 29,4 грн/доллар, по которому рассчитан проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера агентству "Укрінформ".

"Абсолютно реальный. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект государственного бюджета на 2019 года.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует курс гривны к доллару на конец 2019 года на уровне 30,30 грн/доллар.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.

Курс доллара на межбанке снизился до 28,22 грн/доллар НБУ на 29 октября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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