Гройсман прокоментував курс гривні до долара у держбюджеті-2019

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем’єр нагадав, що у цьому році курс поки що навіть нижчий за прогнозований

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає реальним курс гривні до долара на рівні 29,4, за яким розрахований проект державного бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра агентству "Укрінформ".

"Абсолютно реальний. Саме тому його і закладено в проект бюджету. А цього року він навіть був нижчий прогнозованого", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо реальності курсу, закладеного до проекту державного бюджету на 2019 року.

Нагадаємо, у проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Відзначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує курс гривні до долара на кінець 2019 року на рівні 30,30 грн/долар.

Відзначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.