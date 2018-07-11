Гройсман представил отчет о работе правительства за полгода

Гройсман заявил о достижении экономической стабильности в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров представил отчет о работе правительства за первое полугодие. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман подчеркнул, что показатели развития страны позволяют говорить о достижении экономической стабильности. Кроме того, он отдельно обратил внимание на последние решения в фискальной политике и борьбе с контрабандой.

"Провели торги на закупку сканеров. Стартовый объем закупки составлял 1,2 млрд гривен. Экономия, которую обеспечила ГФС - 600 млн гривен. Мы приняли решение относительно объема действий против контрабанды", - заявил Гройсман и добавил, что средний чек на растаможку вырос на 50%.

Фото: отчет правительства за полгода

Напомним, ранее сообщалось, что отчет Кабинета министров за 2017 год смогут рассмотреть на следующей сессии Верховной рады. В парламентском комитете по вопросам экономической политики РБК-Украина подтвердили, что отчет еще находится в работе комитета.