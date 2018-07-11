Гройсман представив звіт про роботу уряду за півроку

Гройсман заявив про досягнення економічної стабільності в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів представив звіт про роботу уряду за перше півріччя. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман підкреслив, що показники розвитку країни дозволяють говорити про досягнення економічної стабільності. Крім того, він окремо звернув увагу на останні рішення у фіскальній політиці і боротьбі з контрабандою.

"Провели торги на закупівлю сканерів. Стартовий обсяг закупівлі становив 1,2 млрд гривень. Економія, яку забезпечила ДФС - 600 млн гривень. Ми прийняли рішення щодо обсягу дій проти контрабанди", - заявив Гройсман і додав, що середній чек на розмитнення виріс на 50%.

Фото: звіт уряду за півроку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звіт Кабінету міністрів за 2017 рік зможуть розглянути на наступній сесії Верховної ради. У парламентському комітеті з питань економічної політики РБК-Україна підтвердили, що звіт ще знаходиться в роботі комітету.