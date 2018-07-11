Гройсман представив звіт про роботу уряду за півроку

Новини Політика 11.07.2018 - 12:18
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив про досягнення економічної стабільності в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів представив звіт про роботу уряду за перше півріччя. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман підкреслив, що показники розвитку країни дозволяють говорити про досягнення економічної стабільності. Крім того, він окремо звернув увагу на останні рішення у фіскальній політиці і боротьбі з контрабандою.

"Провели торги на закупівлю сканерів. Стартовий обсяг закупівлі становив 1,2 млрд гривень. Економія, яку забезпечила ДФС - 600 млн гривень. Ми прийняли рішення щодо обсягу дій проти контрабанди", - заявив Гройсман і додав, що середній чек на розмитнення виріс на 50%.

Гройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за піврокуГройсман представив звіт про роботу уряду за півроку
 

Фото: звіт уряду за півроку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звіт Кабінету міністрів за 2017 рік зможуть розглянути на наступній сесії Верховної ради. У парламентському комітеті з питань економічної політики РБК-Україна підтвердили, що звіт ще знаходиться в роботі комітету.

 

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  Володимир Гройсман,  отчет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС