Гройсман предлагает запретить выплату бонусов в госкомпаниях

В государственных компаниях запретят выплату чрезмерных бонусов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает запретить выплату больших бонусов в государственных компаниях. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании правительства премьер предложил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины.

"Зарплаты должны быть достойны, премии должны быть достойны, чтобы люди не занимались коррупцией. Но в отношении жадности, чрезмерности и фантастических цифр, которые предлагается выплачивать, - я такого поддержать не могу. Владельцем государственных компаний является украинский народ", - заявил Гройсман.

По его мнению, служить государству - это "громадный вызов и привилегия".

"В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю корпоративное управление… Но в то же время прошу уважать украинский народ", - добавил Гройсман и поручил МЭРТ выписать соответствующее решение в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и обозначить потолки выплаты бонусов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, топ-менеджеры "Нафтогаза" получат миллионные премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже по транзиту. Предполагалось, что сумма бонусов составит 46 млн долларов.