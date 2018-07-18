Гройсман пропонує заборонити виплату бонусів у держкомпаніях

У державних компаніях заборонять виплату надмірних бонусів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує заборонити виплату великих бонусів в державних компаніях. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні уряду прем'єр запропонував заборонити виплати бонусів і винагород в державних компаніях України.

"Зарплати повинні бути гідними, премії повинні бути гідними, щоб люди не займалися корупцією. Але щодо жадібності, надмірності і фантастичних цифр, які пропонується виплачувати, - я такого підтримати не можу. Власником державних компаній є український народ", - заявив Гройсман.

На його думку, служити державі - це "величезний виклик і привілей".

"У цьому питанні треба поставити крапку. Я поважаю корпоративне управління... Але в той же час прошу поважати український народ", - додав Гройсман і доручив МЕРТ виписати відповідне рішення відповідно до кращих практик корпоративного управління і позначити стелі виплати бонусів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, топ-менеджери "Нафтогазу" отримають мільйонні премії за виграш в Стокгольмському арбітражі по транзиту. Передбачалося, що сума бонусів складе 46 млн доларів.

