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Гройсман предлагает ввести страхование от онкозаболеваний

Новости » Общество    03.04.2019 - 12:12
Гройсман предлагает ввести страхование от онкозаболеваний
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Государственное страхование от онкозаболеваний могут ввести с 2020 года  

В Украине с 2020 года необходимо внедрить механизм страхования от онкологических заболеваний. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что Национальная служба здоровья могла бы реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний.

"Я считаю, что, по крайней мере, с 2020 года нужно внедрить механизм гарантирования человеку, если не дай Бог случилось, получить необходимое финансирование на лечение. Возможно, через механизмы страхования, государственного страхования. Застраховать каждого гражданина в зоне риска от онкологических заболеваний", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля 2019 года расширят государственное регулирование цен на основные лекарства из Национального перечня.

Отметим, ранее также сообщалось, что ежегодно около 140 тысячам украинцев ставят диагноз "рак". В то же время около миллиона пациентов на сегодня находятся на стадии ремиссии после успешного лечения.

 

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