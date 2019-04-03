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Гройсман пропонує ввести страхування від онкозахворювань

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 12:12
Гройсман пропонує ввести страхування від онкозахворювань
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Державне страхування від онкозахворювань можуть ввести з 2020 року

В Україні до 2020 року необхідно запровадити механізм страхування від онкологічних захворювань. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Національна служба здоров'я могла б реалізувати механізм страхування українців від онкологічних захворювань.

"Я вважаю, що, принаймні, з 2020 року потрібно запровадити механізм гарантування людині, якщо не дай Бог сталося, отримати необхідне фінансування на лікування. Можливо, через механізми страхування, державного страхування. Застрахувати кожного громадянина в зоні ризику від онкологічних захворювань", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 липня 2019 року розширять державне регулювання цін на основні ліки з Національного переліку.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що щороку близько 140 тисячам українців ставлять діагноз "рак". У той же час близько мільйона пацієнтів на сьогодні знаходяться на стадії ремісії після успішного лікування.

 

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