Гройсман предлагает поднять штрафы за перегруженные фуры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает ужесточить ответственность и поднять штрафы за перегрузку фур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Гройсман отметил, что правительство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство дорог.

"А перегруженные фуры разбивают их за несколько лет. Должна быть серьезная ответственность и штрафы для тех, кто отправляет, перевозит и принимает груз, нарушая нормы", - подчеркнул премьер.

Напомним, в январе сообщалось, что под Киевом появились мобильные комплексы, предназначенные для взвешивания грузовиков на пунктах пропуска въезда и выезда в столицу. По состоянию на зиму 2019, по всей стране работали 78 таких комплексов.

Как ранее писало РБК-Украина, в этом году государство потратит на дорожное хозяйство рекордные 50 млрд гривен. Это почти на 19% больше прошлогодних затрат. Львиная доля будет выделена "Укравтодору" и местным властям для ремонта и строительства автомагистралей государственного и регионального значения.