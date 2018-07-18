Гройсман потребовал от УЗ проводить фотофиксацию вывоза леса

"Укрзализныця" будет передавать фото вагонов с лесом полиции и фискалам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил "Укрзализныце" проводить фотофиксацию вывоза леса. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Дал поручение "Укрзализныце", чтобы делали фотофиксацию вывоза леса. Фото всех вагонов онлайн будут направлять в Нацполицию и ГФС. Все нарушения будут зафиксированы", - заявил Гройсман.

Он также обратился к общественности, чтобы активисты мониторили ситуацию по вырубке лесов и пунктам пропуска.

"Есть лесхозы, которые пишут, что эти товары - топливная древесина. Но это древесина высокого качества, запрещена для экспорта", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман инициировал масштабные проверки в связи с контрабандой леса. В частности, премьер попросил Генеральную прокуратуру проверить факты контрабанды леса, а также обратился к партнерам в Евросоюзе за информацией о поставках украинского леса.