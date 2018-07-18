Гройсман вимагає від УЗ проводити фотофіксацію вивезення лісу

"Укрзалізниця" буде передавати фото вагонів з лісом поліції та фіскалам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив "Укрзалізниці" проводити фотофіксацію вивезення лісу. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дав доручення "Укрзалізниці", щоб робили фотофіксацію вивезення лісу. Фото всіх вагонів онлайн будуть направляти в Нацполіції та ДФС. Всі порушення будуть зафіксовані", - заявив Гройсман.

Він також звернувся до громадськості, щоб активісти моніторили ситуацію по вирубці лісів і пунктам пропуску.

"Є лісгоспи, які пишуть, що ці товари - паливна деревина. Але це деревина високої якості, заборонена для експорту", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман ініціював масштабні перевірки у зв'язку з контрабандою лісу. Зокрема, прем'єр попросив Генеральну прокуратуру перевірити факти контрабанди лісу, а також звернувся до партнерів в Євросоюзі за інформацією про постачання українського лісу.