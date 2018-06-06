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Гройсман підписав подання до ВР на звільнення Данилюка

НовиниПолітика    06.06.2018 - 12:49
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Гройсман наголосив, що питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Про це Гройсман повідомив у Facebook.

"Підписав подання до Верховної ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка", - написав він.

Гройсман зазначив, що Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

"Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати. На жаль, Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання", - додав він.

Крім того, Гройсман наголосив, що питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно.

 

Підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка. Після спровокованого...

Опубліковано Volodymyr Groysman 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що питання про відставку міністра фінансів виник після того, як Данилюк написав листа послам G7.

"Це сталося перед офіційним візитом голови уряду до Брюсселя. Прем'єр їде з політичним діалогом в ЄС, є цілий ряд політичних питань. Ми приїжджаємо, а нам кажуть, що ваш міністр написав листа, мовляв, і там погано, і тут", - повідомляв міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Дисциплінарна комісія завтра розгляне заяви Лінчевського про онкохворих БПП поки що не запрошувала Данилюка на засідання щодо його можливого звільнення
Теги публікації: Володимир Гройсман, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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