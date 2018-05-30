Гройсман поблагодарил СБУ за "эффективную спецоперацию" в раскрытии покушения на Бабченко

Пройсман назвал спецоперацию СБУ эффективной и профессиональной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службе безопасности Украины при раскрытии покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, назвав спецоперацию эффективно. Об этом премьер написал в своем Twitter.

"Как метко заметил Василий Грицак, второй день рождения Аркадия Бабченко самом деле оказался третьим. Спасибо всем настоящим профессионалам, которые были задействованы в этой эффективной спецоперации", - написал Гройсман.

Как метко заметил Василий Грицак, второй День рождения Аркадия Бабченка самом деле оказался третьим. Спасибо всем настоящим профессионалам, которые были задействованы в этой эффективной спецоперации. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 30, 2018

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с "блестящей спецоперацией" и поручил оказать российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.

Добавим, во вторник, 29 мая, коллеги Бабченко, а впоследствии и полиция сообщили о том, что в Аркадия стреляли, в результате чего он скончался в карете скорой.

Сегодня, 30 мая, стало известно, что Бабченко жив. Председатель СБУ Василий Грицак назвал инсценировку убийства журналиста спецоперацией с целью предупредить настоящее покушение на его убийство и разоблачить заказчиков. Предварительно известно, что убийство Бабченка заказали спецслужбы РФ, за что исполнителям пообещали заплатить 30 тыс. долларов.