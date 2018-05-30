Гройсман подякував СБУ за "ефективну спецоперацію" у розкритті замаху на Бабченка

Пройсман назвав спецоперацію СБУ ефективною та професійною

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував Службі безпеки України за розкритті замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, назвавши спецоперацію ефективно. Про це прем'єр написав у своєму Twitter.

"Як влучно зауважив Василь Грицак, другий день народження Аркадія Бабченка насправді виявився третім. Дякую всім справжнім професіоналам, які були задіяні у цій ефективній спецоперації", - написав Гройсман.

Як влучно зауважив Василь Грицак, другий День народження Аркадія Бабченка насправді виявився третім. Дякую всім справжнім професіоналам, які були задіяні у цій ефективній спецоперації. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 30, 2018

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко привітав СБУ з "блискучою спецоперацією" та доручив надати російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку та його родині охорону.

Додамо, у вівторок, 29 травня, колеги Бабченка, а згодом і поліція повідомили про те, що в Аркадія стріляли, внаслідок чого він помер у кареті швидкої.

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак назвав інсценування вбивства журналіста спецоперацією з метою попередити справжній замах на його вбивство та викрити замовників. Попередньо відомо, що вбивство Бабченка замовили спецслужби РФ, за що виконавцям пообіцяли заплатити 30 тис. доларів.