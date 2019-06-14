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Гройсман планирует снова претендовать на пост премьера в случае прохождения в Раду

Новости » Выборы 2019    14.06.2019 - 01:56
Гройсман планирует снова претендовать на пост премьера в случае прохождения в Раду
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Действующий премьер не считает объективными нынешние рейтинги его партии

После проведения выборов в Верховную раду премьер-министр Владимир Гройсман может снова претендовать на пост главы правительства. Об этом нынешний премьер заявил в эфире "1+1", передает РБК-Украина.

Премьер-министр заявил, что пока нельзя говорить о каких-то объективных рейтингах прохождения его политсилы "Украинская стратегия Гройсмана" в Раду.

"Мы сформировали нашу команду 7 числа. О каких сейчас вы можете говорить объективных рейтингах нашей политической силы? Приведу другую социологию. Почти 8,13 % людей хотят, чтобы Гройсман был следующим премьер-министром. Я считаю, что это оптимистичные показатели", - заявил Гройман.

Он добавил, что его прохождение в Раду позволит "привести профессиональную команду с четкой повесткой дня".

"Я подготовлен к тому, чтобы претендовать на должность премьер-министра", - заявил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман не поддерживает идею двухпалатного парламента в Украине. В то же время он считает, что нынешняя форма Верховной рады также не является эффективной, по его мнению, количество депутатов следует уменьшить.

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