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Гройсман перед відставкою назвав свої досягнення за три роки

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 17:52
Гройсман перед відставкою назвав свої досягнення за три роки
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр назвав розмір валютних резервів та обсяг коштів на Єдиному казначейському рахунку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підбив підсумки роботу свого уряду за три роки і оголосив про свою відставку. Про це він заявив під час брифінгу 20 травня, передає РБК-Україна.

Гройсман відзначив, що йому не соромно за ці три роки, які працював його уряд.

"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому", - сказав він.

Гройсман розповів, що на сьогодні країна знаходиться в доброму стані. "Ми маємо валютні резерви понад 20 млрд доларів. Ми маємо на Єдиному казначейському рахунку 57 млрд грн", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що за ці три роки вдалося ухвалити низку фундаментальних рішень: реформу децентралізації, підняли мінімальну зарплату в тричі.

Як повідомляло РБК-Україна прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив свою відставку.

Відзначимо, уряд Володимира Гройсмана був призначений Верховною Радою у квітні 2016 року після політичної кризи і відставки уряду Арсенія Яценюка.

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