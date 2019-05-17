Гройсман назвав строки роботи нинішніх Ради та Кабміну

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр закликав Раду сформувати об'єднуючий загальний порядок денний

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що нинішні Верховна рада України та Кабінет міністрів будуть працювати до наступних парламентських виборів, які відбудуться восени 2019 року. Про це він сказав у ході засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава уряду закликав парламентарів сформувати об'єднуючий загальний порядок денний.

"Український парламент і уряд будуть працювати до наступних парламентських виборів. Я закликаю - давайте разом сформуємо загальний порядок денний, який буде нас об’єднувати. Настав час дати можливість конкуренції на політичній арені", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід із коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала рішення про вихід з коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про припинення роботи коаліції. Тепер у нардепів є місяць для того, щоб сформувати нову коаліцію.

Як писало РБК-Україна раніше, з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів. Якби парламентські вибори в Україні проходили в найближчу неділю, у них були б готові взяти участь близько 80% громадян. За даними опитування, на сьогоднішній день 5%-ий бар'єр можуть подолати шість партій.

Додамо також, глава парламентського комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, член фракції НФ Сергій Пашинський заявив, що партія "Народний фронт" на сьогодні продовжує вести консультації про своє політичне майбутнє.