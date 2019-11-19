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Гройсман назвал "перебором" требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности

Новости » Политика     19.11.2019 - 11:50
Гройсман назвал "перебором" требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман отреагировал на ситуацию с Герусом и Ляшко

Требовать взять под стражу экс-нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко за его позицию в отношении защиты энергобезопасности государства – это перебор. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию относительно энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор! Олег Ляшко, держись!", - написал Гройсман.

Гройсман назвал &quot;перебором&quot; требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сегодня суд должен принять соответствующее решение.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" Ляшко подрался с Герусом, обвинив его в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправки к закону.

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Новости Украины Олег ЛяшкоАндрей Герус
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