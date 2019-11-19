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Гройсман назвав "перебором" вимогу про ув’язнення Ляшка за позицію щодо енергобезпеки

Новини » Політика     19.11.2019 - 11:50
Гройсман назвав "перебором" вимогу про ув’язнення Ляшка за позицію щодо енергобезпеки
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман відреагував на ситуацію з Герусом і Ляшком

Вимагати взяти під варту екс-нардепа, лідера Радикальної партії Олега Ляшка за його позицію щодо захисту енергобезпеки держави – це перебір. Таку думку висловив екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Сам не раз гаряче дискутував з Олегом Ляшком, але вимагати ув‘язнення за його відверту позицію щодо енергетичної безпеки держави, нехай навіть емоційну, це перебір! Олег Ляшко, тримайся!", - написав Гройсман.

Гройсман назвав &quot;перебором&quot; вимогу про ув’язнення Ляшка за позицію щодо енергобезпеки

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сьогодні суд має ухвалити відповідне рішення.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" Ляшко побився з Герусом, звинувативши його у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.

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Новини України Олег ЛяшкоАндрій Герус
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