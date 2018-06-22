Гройсман назвав безпідставними заяви про неправильність медреформи

Гройсман заявив про успіх ліквідації корупційних схем під час закупівель ліків

Заяви про неправильність медичної реформи є нав’язаними та безпідставними. Про це у п'ятницю, 22 червня, під час XI Щорічного молодіжного форуму стипендіальних програм заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми ліквідували корупційні схеми закупівлі ліків. Україна раніше купувала ліки на 50-70% дорожче. Зараз цього немає. Але сьогодні нам намагаються нав’язати, що медицина реформується неправильно", - заявив Гройсман.

Він також додав, що подібні заяви про неправильність реформ у медицині, зокрема, "є наслідком ліквідації корупційних схем, які здійснювались під час закупівлі ліків".

"Тоді, коли ми почали аналізувати систему закупівлі ліків, ми побачили, що ніяких реєстрів немає. Чимало ліків закуповувались для неіснуючих хворих", - зазначив голова уряду.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України схвалив план додаткового забезпечення сільських амбулаторій на умовах співфінансування з місцевою владою.

Зазначимо, на сьогодні в Україні у рамках медичної реформи більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.