Гройсман назвав безпідставними заяви про неправильність медреформи

Гройсман заявив про успіх ліквідації корупційних схем під час закупівель ліків
Заяви про неправильність медичної реформи є нав’язаними та безпідставними. Про це у п'ятницю, 22 червня, під час XI Щорічного молодіжного форуму стипендіальних програм заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.
"Ми ліквідували корупційні схеми закупівлі ліків. Україна раніше купувала ліки на 50-70% дорожче. Зараз цього немає. Але сьогодні нам намагаються нав’язати, що медицина реформується неправильно", - заявив Гройсман.
Він також додав, що подібні заяви про неправильність реформ у медицині, зокрема, "є наслідком ліквідації корупційних схем, які здійснювались під час закупівлі ліків".
"Тоді, коли ми почали аналізувати систему закупівлі ліків, ми побачили, що ніяких реєстрів немає. Чимало ліків закуповувались для неіснуючих хворих", - зазначив голова уряду.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України схвалив план додаткового забезпечення сільських амбулаторій на умовах співфінансування з місцевою владою.
Зазначимо, на сьогодні в Україні у рамках медичної реформи більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.