Гройсман: ни у кого из министров нет мандата вести переговоры с РФ

Гройсман на заседании Кабмина поднял вопрос относительно обнародованной в СМИ информации о якобы переписке Насалика с представителем "Росатома"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ни у кого из министров нет мандата вести переговоры с Российской Федераціїю (РФ). Об этом Гройсман заявил сегодня, 11 июля, в ходе заседания правительства.

Так, Гройсман, комментируя информацию, обнародованную в СМИ, относительно якобы переписки министра энергетики Игоря Насалика с представителем российской корпорации "Росатом".

"Я хочу отметить для всех коллег-министров, на любые такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом нашим. Не мы на них нападали, а они на нас, но они об этом будут жалеть очень долго. И все такие вещи, провокационные запросы, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в рамках тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство, других вещей быть не может. И не медлите с ответом, скорее надо отвечать", - заявил Гройсман.

В свою очередь, Насалик отметил, что обнародованная в СМИ информация является "полным фейком".

"Информация, которая размещена на "Украинской правде" является полным фейком. Министерство не восстанавливает сотрудничество, а полностью завершает сотрудничество. Вся информация и документы выставлены на сайте министерства...Письмо в МИД относительно переговоров было направлено 12 дней назад и онл не соответствует тому письму, которое было обнародовано в СМИ", - заявил Насалик.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что разрыв экономических отношений с РФ сбалансирует экспортную политику Украины.