Гройсман: ні в кого з міністрів немає мандату вести переговори з РФ

Гройсман на засіданні Кабміну підняв питання щодо оприлюдненої у ЗМІ інформації про нібито листування Насалика з представником "Росатома"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ні в кого з міністрів немає мандату вести переговори з Російською Федерацією (РФ). Про це Гройсман заявив сьогодні, 11 липня, у ході засідання уряду.

Так, Гройсман, коментуючи інформацію, оприлюднену у ЗМІ, щодо нібито листування міністра енергетики Ігоря Насалика з представником російської корпорації "Росатом".

"Я хочу зауважити для всіх колег-міністрів, на будь-які такі речі ви маєте, по-перше, одразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом нашим. Не ми на них нападали, а вони на нас, але вони про це будуть шкодувати дуже довго. І всі такі речі, запити провокативні, координувати з Міністерством закордонних справ і діяти тільки в межах тих директив і мандатів, які надає уряд, інших речей бути не може. І не баріться з відповіддю, швидше треба відповідати", - заявив Гройсман.

У свою чергу, Насалик зазначив, що оприлюднена у ЗМІ інформація є "повним фейком".

"Інформація, яка розміщена на "Українській правді" є повним фейком. Міністерство не відновлює співпраці, а повністю завершує співпрацю. Вся інформація і документи виставлені на сайті міністерства...Лист на МЗС щодо перемовин був направлений 12 днів тому і він не відповідає тому листу, що був оприлюднений у ЗМІ", - заявив Насалик.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що розрив економічних відносин з РФ збалансує експортну політику України.