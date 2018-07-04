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Благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году в госбюджет направлено 79 млрд гривен

НовостиПолитика    04.07.2018 - 11:40
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что государство теряет десятки млрд гривен из-за контрабанды

Благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году в госбюджет было дополнительно направлено 79 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Сегодня перед нами огромный вызов - вызов борьбы с контрабандой, которая является возможной только потому, что произошло сращивание различных правоохранительных структур и таможенной службы. Я подчеркиваю, что наши объединенные усилия сейчас приведут к тому, что мы разорвем этот порочный круг и все что принадлежит украинскому бюджету заведем в украинский бюджет", - заявил он, добавив, что в прошлом году благодаря борьбе с контрабандой в госказну дополнительно привнесли 79 млрд гривен.

Кроме того, Гройсман отметил, что государство теряет десятки млрд гривен из-за контрабанды.

"Я требую от всех таможенников, пограничников добросовестно выполнять свои обязательства. Усилиями Нацполиции, ГФС мы наведем порядок", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 3 июля 2018 года, Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня проект криминализации контрабанды товаров.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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