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Гройсман хоче залучити ЗСУ до боротьби з контрабандою на Одеській митниці

НовиниПолітика    04.07.2018 - 13:57
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Наразі 4 тис. контейнерів стоять в нейтральних водах і не розмитнюються

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче залучити Збройні сили України (ЗСУ) до боротьби з контрабандою на Одеській митниці. Про це він сказав сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

"Одеська митниця у період з 20 до 26 червня розмитнила 1 112 контейнерів з товарами на суму 498 млн гривень", - заявив він.

Зокрема, у якості прикладу він навів ситуацію з розмитненням контейнеру з взуттям, за який до початку боротьби з контрабандою на Одеській митниці до держбюджету платили 16,2 тис. доларів, а тепер сплачують 21 тис. доларів.

"Різниця приблизно в 2 рази. При першому розмитненні 500 тис. гривень заплатили за 1 контейнер, зараз 1 млн. Я розумію, що ці гроші хтось втратив …Я думаю, вони будуть готові на кардинальні речі, щоб все відновити. Це кошти українських громадян і ніхто не змусить закрити мені очі на шалену контрабанду в Україні", - заявив він.

Крім того, Гройсман додав, що наразі 4 тис. контейнерів стоять в нейтральних водах і не розмитнюються.

"Не довго чекати той день, коли я звернусь до Збройних сил України провести десь поблизу навчання. Не можна цього терпіти", - заявив Гройсман, відповідаючи на пропозицію міністра оборони Степана Полторака "підігнати військово-морськими силами ближче до берега" вказані контейнери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки боротьбі з контрабандою у 2017 році до держбюджету направлено 79 млрд гривень.

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Теги публікації: Збройні сили України, Володимир Гройсман, митниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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