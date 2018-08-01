Гройсман: экспресс в "Борисполь" строится с опережением графика

На строительстве уже сэкономили 120 млн гривен

Строительство железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь" проходит с опережением графика, на проекте уже удалось сэкономить 120 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

Сообщается, что по данному проекту уже завершено строительство путей. На сегодня продолжается строительство железнодорожных платформ.

"До 1 декабря все будет завершено. Будет налажено сообщение от "Киев-Пассажирский" с аэропортом "Борисполь" - нашими воздушными воротами. Мы каждый год имеем прирост пассажиропотока "плюс" 2 млн человек", - отметил Гройсман.

По его словам, на строительство экспресса заложили 700 млн гривен, но уже сейчас экономия составляет 120 млн гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на первом этапе запуска скоростного сообщения Киев - аэропорт "Борисполь" поезда будут курсировать в час пик каждые 30 минут, стоимость билетов будет составлять приблизительно 80 гривен. Однако в дальнейшем в зависимости от спроса пассажиров стоимость билетов может корректироваться.