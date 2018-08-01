Гройсман: експрес до "Борисполя" будується з випередженням графіка

На будівництві вже заощадили 120 млн гривень

Будівництво залізничного експресу з Києва до аеропорту "Бориспіль" проходить з випередженням графіка, на проекті вже вдалося заощадити 120 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Повідомляється, що за даним проектом вже завершено будівництво колій. На сьогодні продовжується будівництво залізничних платформ.

"До 1 грудня все буде завершено. Буде налагоджено сполучення від "Київ-Пасажирський" з аеропортом "Бориспіль" - нашими повітряними воротами. Ми щороку маємо приріст пасажиропотоку "плюс" 2 млн осіб", - зазначив Гройсман.

За його словами, на будівництво експреса заклали 700 млн гривень, але вже зараз економія становить 120 млн гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на першому етапі запуску швидкісного сполучення Київ - аеропорт "Бориспіль" поїзди курсуватимуть в годину пік кожні 30 хвилин, вартість квитків становитиме приблизно 80 гривень. Однак у подальшому в залежності від попиту пасажирів вартість квитків може коригуватися.