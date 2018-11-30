Гройсман і Чапутович обговорили посилення санкцій проти РФ

Фото: Яцек Чапутович і Володимир Гройсман (twitter.com/VGroysman)

Також сторони обговорили активну протидію "Північному потоку-2"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з головою Міністерства закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем обговорили посилення санкцій проти Росії і активну протидію "Північному потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави українського уряду в Twitter.

Повідомляється, що сторони обговорили також можливості дзеркального відповіді на гібридну агресію РФ.

"З главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем обговорили можливості дзеркального відповіді на гібридну агресію Росії, посилення санкцій та активну протидію "Північному потоку-2", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович виступив за введення санкції проти Російської Федерації після російської атаки на українські кораблі в Керченській протоці.

Також міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак говорив, що введення воєнного стану в Україні у зв'язку з обстрілом РФ українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов'язаного з агресією".