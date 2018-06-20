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Гройсман анонсировал новый этап борьбы с контрабандой на таможне

НовостиПолитика    20.06.2018 - 11:44
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По словам Гройсмана, из-за схем на таможне бюджет недополучает десятки миллиардов гривен            

В Украине стартует новый этап борьбы с контрабандными схемами на таможне. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен", - заявил Гройсман.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины совместно с силовыми ведомствами разработал план действий по борьбе с контрабандой на таможне.

 

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Теги публикации: Владимир Гройсман, контрабанда, таможня  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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