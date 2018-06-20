Гройсман анонсировал новый этап борьбы с контрабандой на таможне

По словам Гройсмана, из-за схем на таможне бюджет недополучает десятки миллиардов гривен
В Украине стартует новый этап борьбы с контрабандными схемами на таможне. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен", - заявил Гройсман.
Засідання Уряду: ми сформували план дій з боротьби з контрабандою. Маємо десятки млрд грн, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше 70 млрд грн. #УкраїнаБезКонтрабанди pic.twitter.com/PACrsz9W9S— Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018
#УкраїнаБезКонтрабанди Презентую чіткий план дій, що ми будемо робити. Лідируюча роль в цьому питанні - у МВС, Нацполіції, ДФС. Розраховую, що усі служби, які причетні до наведення порядку, вірою і правдою виконають домовленості, яких ми досягли. #УрядГройсмана pic.twitter.com/h1Ryo3J7i3— Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины совместно с силовыми ведомствами разработал план действий по борьбе с контрабандой на таможне.