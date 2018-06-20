Гройсман анонсував новий етап боротьби з контрабандою на митниці

За словами Гройсмана, через схеми на митниці бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень

В Україні стартує новий етап боротьби з контрабандними схемами на митниці. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сформували план дій по боротьбі з контрабандою. Є десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету понад 70 млрд гривень", - заявив Гройсман.

Засідання Уряду: ми сформували план дій з боротьби з контрабандою. Маємо десятки млрд грн, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше 70 млрд грн. #УкраїнаБезКонтрабанди pic.twitter.com/PACrsz9W9S — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

#УкраїнаБезКонтрабанди Презентую чіткий план дій, що ми будемо робити. Лідируюча роль в цьому питанні - у МВС, Нацполіції, ДФС. Розраховую, що усі служби, які причетні до наведення порядку, вірою і правдою виконають домовленості, яких ми досягли. #УрядГройсмана pic.twitter.com/h1Ryo3J7i3 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спільно з силовими відомствами розробив план дій по боротьбі з контрабандою на митниці.