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Гройсман анонсував новий етап боротьби з контрабандою на митниці

НовиниПолітика    20.06.2018 - 11:44
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

За словами Гройсмана, через схеми на митниці бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень

В Україні стартує новий етап боротьби з контрабандними схемами на митниці. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сформували план дій по боротьбі з контрабандою. Є десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету понад 70 млрд гривень", - заявив Гройсман.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спільно з силовими відомствами розробив план дій по боротьбі з контрабандою на митниці.

 

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Теги публікації: Володимир Гройсман, контрабанда, митниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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