Гросси рассчитывает на постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

"Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции", - сказал Гросси.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. В то же время советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.