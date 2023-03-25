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Грошову допомогу від Норвегії отримають 50 тисяч українців: про кого йдеться

Фото: грошову допомогу від Норвегії отримають ще 50 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Норвегія ще профінансує виплати для українців, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Йдеться про 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"50 тисяч українців отримають додаткові виплати завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Міністерство соціальної політики України та представництво Норвезької ради у справах біженців підписали додаткові домовленості до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям.

Тож завдяки цьому протягом поточного року з використанням платформи "єДопомога" додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики повідомляло, що припинило прийом заявок на платформі "єДопомога" на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

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