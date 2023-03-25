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Денежную помощь от Норвегии получат 50 тысяч украинцев: о ком идет речь

Фото: денежную помощь от Норвегии получат еще 50 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Норвегия еще профинансирует выплаты для украинцев, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Речь идет о 50 тысячах человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев", - говорится в сообщении.

В частности, Министерство социальной политики Украины и представительство Норвежского совета по делам беженцев подписали дополнительные договоренности к Меморандуму о взаимопонимании по оказанию денежной помощи внутренним переселенцам.

Так, благодаря этому в течение текущего года с использованием платформы "єДопомогу" дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, подавших заявку в 2022 году.

Напомним, ранее Минсоцполитики сообщало, что прекратило прием заявок на платформе "єДопомога" на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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