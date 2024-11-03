UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Грошова допомога на оздоровлення: як її отримати та яка сума передбачена

Фото: українці можуть отримати допомогу на оздоровлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Матеріальна допомога на оздоровлення можуть отримати працівники бюджетних установ в Україні. Її сума залежить від розміру зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України "Про державну службу".

Матеріальна допомога на оздоровлення - це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

  • державних службовців;
  • посадових осіб місцевого самоврядування;
  • педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • медичних та фармацевтичних працівників;
  • бібліотекарів;
  • працівників будинків культури, музеїв.

Кожна категорія працівників має свої умови розрахунку грошової допомоги на оздоровлення. Здебільшого працівників бюджетних установ отримують оздоровчі у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік.

Для оформлення щорічних оздоровчих потрібно звернутися до відповідного відділу установи.

Нагадаємо, українцям платитимуть базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політикиСоціальна допомога