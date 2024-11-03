Денежная помощь на оздоровление: как ее получить и какая сумма предусмотрена

Материальная помощь на оздоровление могут получить работники бюджетных учреждений в Украине. Ее сумма зависит от размера заработной платы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины "О государственной службе".
Материальная помощь на оздоровление - это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск.
Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:
Каждая категория работников имеет свои условия для расчета денежной помощи на оздоровление. В основном работники бюджетных учреждений получают оздоровительные в размере не более одного должностного оклада раз в год.
Для оформления ежегодных оздоровительных следует обратиться в соответствующий отдел учреждения.
Напомним, украинцам будут платить базовую социальную помощь в размере 4,5 тысячи гривен.
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