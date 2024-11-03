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Денежная помощь на оздоровление: как ее получить и какая сумма предусмотрена

Фото: украинцы могут получить помощь на оздоровление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Материальная помощь на оздоровление могут получить работники бюджетных учреждений в Украине. Ее сумма зависит от размера заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины "О государственной службе".

Материальная помощь на оздоровление - это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

  • государственных служащих;
  • должностных лиц местного самоуправления;
  • педагогических и научно-педагогических работников;
  • работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • медицинских и фармацевтических работников;
  • библиотекарей;
  • работников домов культуры, музеев.

Каждая категория работников имеет свои условия для расчета денежной помощи на оздоровление. В основном работники бюджетных учреждений получают оздоровительные в размере не более одного должностного оклада раз в год.

Для оформления ежегодных оздоровительных следует обратиться в соответствующий отдел учреждения.

Напомним, украинцам будут платить базовую социальную помощь в размере 4,5 тысячи гривен.

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