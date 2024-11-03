Денежная помощь на оздоровление: как ее получить и какая сумма предусмотрена

Материальная помощь на оздоровление - это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно-педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Каждая категория работников имеет свои условия для расчета денежной помощи на оздоровление. В основном работники бюджетных учреждений получают оздоровительные в размере не более одного должностного оклада раз в год.

Для оформления ежегодных оздоровительных следует обратиться в соответствующий отдел учреждения.