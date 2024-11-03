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Грошова допомога на оздоровлення: як її отримати та яка сума передбачена

Україна, Неділя 03 листопада 2024 22:16
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Грошова допомога на оздоровлення: як її отримати та яка сума передбачена Фото: українці можуть отримати допомогу на оздоровлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Матеріальна допомога на оздоровлення можуть отримати працівники бюджетних установ в Україні. Її сума залежить від розміру зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України "Про державну службу".

Матеріальна допомога на оздоровлення - це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

  • державних службовців;
  • посадових осіб місцевого самоврядування;
  • педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • медичних та фармацевтичних працівників;
  • бібліотекарів;
  • працівників будинків культури, музеїв.

Кожна категорія працівників має свої умови розрахунку грошової допомоги на оздоровлення. Здебільшого працівників бюджетних установ отримують оздоровчі у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік.

Для оформлення щорічних оздоровчих потрібно звернутися до відповідного відділу установи.

Нагадаємо, українцям платитимуть базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень.

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