Грошова допомога на оздоровлення: як її отримати та яка сума передбачена

Матеріальна допомога на оздоровлення можуть отримати працівники бюджетних установ в Україні. Її сума залежить від розміру зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України "Про державну службу".

Матеріальна допомога на оздоровлення - це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Кожна категорія працівників має свої умови розрахунку грошової допомоги на оздоровлення. Здебільшого працівників бюджетних установ отримують оздоровчі у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік.

Для оформлення щорічних оздоровчих потрібно звернутися до відповідного відділу установи.