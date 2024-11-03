Грошова допомога на оздоровлення: як її отримати та яка сума передбачена
Матеріальна допомога на оздоровлення можуть отримати працівники бюджетних установ в Україні. Її сума залежить від розміру зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України "Про державну службу".
Матеріальна допомога на оздоровлення - це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку.
Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:
- державних службовців;
- посадових осіб місцевого самоврядування;
- педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- медичних та фармацевтичних працівників;
- бібліотекарів;
- працівників будинків культури, музеїв.
Кожна категорія працівників має свої умови розрахунку грошової допомоги на оздоровлення. Здебільшого працівників бюджетних установ отримують оздоровчі у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік.
Для оформлення щорічних оздоровчих потрібно звернутися до відповідного відділу установи.
Нагадаємо, українцям платитимуть базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень.
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