Денежная помощь на оздоровление: как ее получить и какая сумма предусмотрена

Фото: украинцы могут получить помощь на оздоровление (Виталий Носач, РБК-Украина)

Материальная помощь на оздоровление могут получить работники бюджетных учреждений в Украине. Ее сумма зависит от размера заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины "О государственной службе".

Материальная помощь на оздоровление - это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск. Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для: государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно-педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев. Каждая категория работников имеет свои условия для расчета денежной помощи на оздоровление. В основном работники бюджетных учреждений получают оздоровительные в размере не более одного должностного оклада раз в год. Для оформления ежегодных оздоровительных следует обратиться в соответствующий отдел учреждения.